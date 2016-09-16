«Милан» – «Лацио». Баштуш выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Лацио» на матч 5-го тура чемпионата Италии.



Отметим, что в составе римского клуба встречу с первых минут начнет защитник Баштуш, который перебрался в Серию А минувшим летом из «Ростова.



«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Калабрия, Де Шильо, Монтоливо, Бонавентура, Куцка, Бакка, Ньянг, Сусо.



«Лацио»: Стракоша, де Врей, Баштуш, Раду, Баста, Пароло, Катальди, Милинкович-Савич, Лулич, Джорджевич, Иммобиле.



Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.







