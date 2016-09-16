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«Милан» – «Лацио». Баштуш выйдет в стартовом составе гостей

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Лацио» на матч 5-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе римского клуба встречу с первых минут начнет защитник Баштуш, который перебрался в Серию А минувшим летом из «Ростова.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Калабрия, Де Шильо, Монтоливо, Бонавентура, Куцка, Бакка, Ньянг, Сусо. 

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Баштуш, Раду, Баста, Пароло, Катальди, Милинкович-Савич, Лулич, Джорджевич, Иммобиле. 

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.



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