Natus Vincer вновь опустилась в рейтинге лучших команд CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.



Первая пятерка осталась на своих местах. Коллектив Team Dignitas, заняв третье место на DreamHack Bucharest 2016, смог подняться на две строчки вверх и расположиться на 6 месте. Astralis и GODSENT опустились на одну позицию вниз. Французский коллектив EnVyUs, занявший четвертое место на DreamHack Bucharest 2016, ворвался в десятку, расположившись на 9 месте. Natus Vincere потеряла одну строчку в рейтинге и замкнула десятку лучших команд мира.



