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Пьер-Эмерик Обамеянг: «ПСЖ» поступил не правильно, обсудив мой трансфер с руководством «Боруссии»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Le FigaroКомментарии

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил информацию о переговорах с «ПСЖ» минувшим летом.

«Действительно, я контактировал с представителями «ПСЖ», однако, все быстро закончилось. Дело не в том, что я не хотел переходить в эту команду. Представители «ПСЖ» поступили не очень правильно. Я им говорил, чтобы они обсудили мой трансфер с отцом, но они решили обратиться в «Боруссию», которая быстро закрыла переговоры», – цитирует Обамеянга Le Figaro.

Ранее сообщалось, что игрок сообщил руководству немецкого клуба о желании стать игроком мадридского «Реала».

Портал Transfermarkt.de оценивает Обамеянга в 45 млн евро, а его контракт со «шмелями» рассчитан до 2020 года. 

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