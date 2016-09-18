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Айестаран уволен с поста наставника «Валенсии»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Главный тренер «Валенсии»  Пако Айестаран решением руководства клуба уволен со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что и.о. наставника «летучих мышей» назначен Сальвадор Гонсалес Марко, более известный как Воро.

Напомним, Айестаран возглавил клуб 30 марта 2016 года, сменив на посту главного тренера команды Гари Невилла.

Ранее сообщалось, что руководство рассматривает возможность приглашения экс-наставника «Зенита» Андре-Виллаш Боаша. Помимо португальского специалиста в этот список вошли Роберто Манчини (экс-главный тренер «Интера») и Марселино Гарсия Тораль (бывший наставник «Вильярреала»).

В нынешнем сезоне «Валенсия» под руководством Айестарана проиграла во всех четырех матчах Примеры. На данный момент команда занимает последнюю строчку в таблице национального первенства.


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