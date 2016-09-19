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Абрамович недоволен работой Антонио Конте

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, владелец «Челси» Роман Абрамович недоволен работой главного тренера команды Антонио Конте.

Согласно информации источника, бизнесмен также не впечатлен игрой форварда Миши Батшуайи, который был куплен лондонским клубом за 40 млн евро у «Марселя» минувшим летом. Источник отмечает, что несмотря на все это, Абрамович продолжает доверять итальянскому специалисту.

Конте встал у руля «Челси» минувшим летом. На старте сезона «синие» одержали три победы. После этого «Челси» сыграл вничью с «Суонси», а в последнем матче АПЛ лондонский клуб проиграл «Ливерпулю» (1:2).


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