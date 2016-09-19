Донской и Бублик не смогли выйти в четвертьфинал SpbOpen-2016 в парном разряде
В матче первого круга St. Petersburg Open-2016 Евгений Донской и Александр Бублик проиграли Карену Хачанову и Лукашу Росолу – 6:3, 3:6, 7:10.
Встреча длилась 1 час 7 минут. Российско-чешский дуэт в 1/4 финала встретится с парой Константин Кравчук/Андрей Кузнецов (оба – Россия), которая оказалась сильнее голландцев Уэсли Колхофа и Матве Мидделкопа - 5:7, 6:4, 10:5.
Напомним, турнир проходит с 19 по 25 сентября на «СИБУР АРЕНЕ».
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