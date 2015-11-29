Сборная России разгромила Хорватию и вышла в финальную стадию Евро-2017
Женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Хорватии в матче отборочного этапа чемпионата Европы.
Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 5:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Екатерина Пантюхина, Рита Черномырдина и Екатерина Сочнева, а Елена Данилова оформила дубль.
Таким образом, команда из РФ выходит напрямую в финальную стадию Евро-2017, миновав стыковые матчи.
Евро-2017.
Отборочный матч
Россия – Хорватия – 5:0 (4:0)
Голы: Пантюхина, 7 (1:0). Черномырдина, 12 (2:0). Данилова, 25 (3:0). Данилова, 44 (4:0). Сочнева, 75 (5:0).
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