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«Боруссия» Д в гостях разгромила «Вольфсбург», Обамеянг оформил дубль

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты дортмундской "Боруссии"
Футболисты дортмундской "Боруссии"Источник: Reuters

Футболисты дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура чемпионата Германии разгромили на выезде «Вольфсбург».

Встреча, прошедшая на стадионе «Фольксваген Арена», завершилась со счетом 5:1. 

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафаэль Герреру, Пьер-Эмерик Обамеянг, в активе которого дубль, Лукаш Пищек и Осман Дембеле. Автором единственного гола для «Вольфсбурга» стал полузащитник Даниэль Дидави.

Таким образом, «шмели», набрав 9 баллов выходят на первое место в таблице Бундселиги. В активе «волков» – 5 очков и 8 место.

В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 23 сентября примут на домашней арене «Фрайбург», а «Вольфсбург» днем позже сыграет на выезде с «Вердером».

Бундеслига
4-й тур 

Матч

Вольфсбург - Боруссия - 1:5 (0:2)

Голы

Герреру 4 (0:1). Обамеянг 17 (0:2). Дидави 53 (1:2). Дембеле 58 (1:3). Обамеянг 62 (1:4). Пищек 73 (1:5).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, Волльшайд, Родригес, Виейринья (Калигиури, 63), Брума, Герхардт, Блащиковски, Арнольд (Зегуйн, 46), Дракслер, Энрике (Дидави, 46), Гомес

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Герреру, Шмельцер, Бартра (Гинтер, 11), Гётце (Роде, 69), Вайгль, Пулишич (Кастро, 46), Дембеле, Обамеянг

Предупреждения:

Арнольд, 13; Блащиковски, 25 - нет

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

20 сентября 21:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция



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