«Боруссия» Д в гостях разгромила «Вольфсбург», Обамеянг оформил дубль
Футболисты дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура чемпионата Германии разгромили на выезде «Вольфсбург».
Встреча, прошедшая на стадионе «Фольксваген Арена», завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Рафаэль Герреру, Пьер-Эмерик Обамеянг, в активе которого дубль, Лукаш Пищек и Осман Дембеле. Автором единственного гола для «Вольфсбурга» стал полузащитник Даниэль Дидави.
Таким образом, «шмели», набрав 9 баллов выходят на первое место в таблице Бундселиги. В активе «волков» – 5 очков и 8 место.
В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 23 сентября примут на домашней арене «Фрайбург», а «Вольфсбург» днем позже сыграет на выезде с «Вердером».
Бундеслига
4-й тур
Матч
Вольфсбург - Боруссия - 1:5 (0:2)
Голы
Герреру 4 (0:1). Обамеянг 17 (0:2). Дидави 53 (1:2). Дембеле 58 (1:3). Обамеянг 62 (1:4). Пищек 73 (1:5).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, Волльшайд, Родригес, Виейринья (Калигиури, 63), Брума, Герхардт, Блащиковски, Арнольд (Зегуйн, 46), Дракслер, Энрике (Дидави, 46), Гомес
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Герреру, Шмельцер, Бартра (Гинтер, 11), Гётце (Роде, 69), Вайгль, Пулишич (Кастро, 46), Дембеле, Обамеянг
Предупреждения:
Арнольд, 13; Блащиковски, 25 - нет
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
20 сентября 21:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция