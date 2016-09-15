«Боруссия» Д в гостях разгромила «Вольфсбург», Обамеянг оформил дубль

Футболисты дортмундской "Боруссии" Источник: Reuters

Футболисты дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура чемпионата Германии разгромили на выезде «Вольфсбург».



Встреча, прошедшая на стадионе «Фольксваген Арена», завершилась со счетом 5:1.



В составе победителей забитыми мячами отметились Рафаэль Герреру, Пьер-Эмерик Обамеянг, в активе которого дубль, Лукаш Пищек и Осман Дембеле. Автором единственного гола для «Вольфсбурга» стал полузащитник Даниэль Дидави.



Таким образом, «шмели», набрав 9 баллов выходят на первое место в таблице Бундселиги. В активе «волков» – 5 очков и 8 место.



В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 23 сентября примут на домашней арене «Фрайбург», а «Вольфсбург» днем позже сыграет на выезде с «Вердером».

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