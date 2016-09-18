«Малага» одолела дома «Эйбар», одержав первую победу в сезоне
Футболисты «Малаги» в матче 5-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Эйбару».
Встреча, прошедшая на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Сандро Рамирес и Юссеф Эн-Несири. Единственный гол для «Эйбара» на 42-й минуте забил Нано.
Таким образом, «Малага» поднялась на 12-е место в таблице чемпионата Испании, а «Эйбар» занимает 7-ю строчку.
Примера
5-й тур
Матч
Голы
A. 'Nano' Mesa 42 (0:1). Рамирес 45 (1:1). Эн-Насири 76 (2:1).
Состав
Малага: Камени, Льоренте, Коне, Росалес, Хуанпи, Кастро, Кузманович (Форналс, 84), Карлос (Торрес, 32), Камачо, Рамирес, Шарлес (Эн-Насири, 67)
Эйбар: Риесго, Дос Сантос, Лежён, Арбилья (Капа, 81), Жунка, Рико, Пелетейро (Педро Леон, 67), Инуи, Гонсалес, Эскаланте, A. 'Nano' Mesa (Энрих, 64)
Предупреждения:
Рамирес, 56; Камачо, 66 - Лежён, 29; Рико, 39; Эскаланте, 89; Дос Сантос, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
20 сентября 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция