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«Малага» одолела дома «Эйбар», одержав первую победу в сезоне

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Малаги» в матче 5-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Эйбару».

Встреча, прошедшая на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сандро Рамирес и Юссеф Эн-Несири. Единственный гол для «Эйбара» на 42-й минуте забил Нано.

Таким образом, «Малага» поднялась на 12-е место в таблице чемпионата Испании, а «Эйбар» занимает 7-ю строчку.

Примера
5-й тур

Матч

Малага - Эйбар - 2:1 (1:1)

Голы

A. 'Nano' Mesa 42 (0:1). Рамирес 45 (1:1). Эн-Насири 76 (2:1).

Состав

Малага: Камени, Льоренте, Коне, Росалес, Хуанпи, Кастро, Кузманович (Форналс, 84), Карлос (Торрес, 32), Камачо, Рамирес, Шарлес (Эн-Насири, 67)

Эйбар: Риесго, Дос Сантос, Лежён, Арбилья (Капа, 81), Жунка, Рико, Пелетейро (Педро Леон, 67), Инуи, Гонсалес, Эскаланте, A. 'Nano' Mesa (Энрих, 64)

Предупреждения:

Рамирес, 56; Камачо, 66 - Лежён, 29; Рико, 39; Эскаланте, 89; Дос Сантос, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

20 сентября 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция


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