«Милан» обыграл «Лацио» и вышел на третье место в таблице Серии А
Футболисты «Милана» в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграли на домашней арене «Лацио».
Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:0.
Первый гол красно-черных забил колумбийский форвард Карлос Бакка, а на 74-й минуте матча нападающий М'Байе Ньянг уверенно реализовал пенальти.
Таким образом, подопечные Винченцо Монтеллы выходят на третье место в таблице Серии А, набрав 9 баллов. В активе «Лацио» – 7 очков и пятое место.
В следующем туре «Милан» сыграет 25 сентября на выезде с «Фиорентиной», а «Лацио» в тот же день примет на домашней арене «Эмполи».
Серия А
5-й тур
Матч
Голы
Бакка 37 (1:0). Ньянг 74 (2:0 - пен.).
Состав
Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Калабриа, Палетта, Монтоливо, Куцка, Бонавентура (Хонда, 82), Ньянг, Сусо (Локателли, 68), Бакка (Гомес, 87)
Лацио: Стракоша, Баста, Раду, Баштуш (Кейта, 46), де Врей, Пароло, Катальди (L. Romero, 77), Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле, Джорджевич (Андерсон, 46)
Предупреждения:
Калабриа, 62 - Баштуш, 45; Катальди, 59; Раду, 73; де Врей, 76
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
20 сентября 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция