Эвра получил травму колена и пропустит матч с «Кальяри»
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пропустит ближайший матч туринского клуба в рамках Серии А с «Кальяри».
Как сообщает официальный сайт чемпионов Италии, футболист получил травму колена на тренировке. Отмечается, что в ближайшее время 35-летний защитник пройдет медицинское обследование.
В нынешнем сезоне Эвра сыграл на клубном уровне 2 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.
Матч с «Кальяри» команда Массимилиано Аллегри проведет 21 сентября на домашней арене.
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