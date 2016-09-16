Эвра получил травму колена и пропустит матч с «Кальяри»

Джанлуиджи Буффон: Поражение от «Интера»? Тут дело не в тактике, а в настрое

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А.