Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 1Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Эвра получил травму колена и пропустит матч с «Кальяри»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пропустит ближайший матч туринского клуба в рамках Серии А с «Кальяри».

Как сообщает официальный сайт чемпионов Италии, футболист получил травму колена на тренировке. Отмечается, что в ближайшее время 35-летний защитник пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Эвра сыграл на клубном уровне 2 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Матч с «Кальяри» команда Массимилиано Аллегри проведет 21 сентября на домашней арене. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Милан» обыграл «Лацио» и вышел на третье место в таблице Серии АФутболисты «Милана» в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграли на домашней арене «Лацио».«Милан» – «Лацио». Баштуш выйдет в стартовом составе гостейСтали известны стартовые составы «Милана» и «Лацио» на матч 5-го тура чемпионата Италии.Карло Анчелотти: «Интер» может стать главным сюрпризом нынешнего сезонаБывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, который ныне возглавляет мюнхенскую «Баварию», высказался о командах чемпионата Италии, отметив миланский «Интер».Серия А. 5-й тур. «Милан» - «Лацио» и другие матчиРезультаты матчей пятого тура чемпионата Италии.90 минут славы. Что значит победа «Интера» над «Ювентусом»90 минут славы. Что значит победа «Интера» над «Ювентусом»В воскресенье в чемпионате Италии «Интер» сенсационно победил «Ювентус» - 2:1. Sovsport.ru прогнозирует, что ждет эти команды дальше.Массимилиано Аллегри: Поражение от «Интера» – не трагедия для «Ювентуса»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А (1:2).Джанлуиджи Буффон: Поражение от «Интера»? Тут дело не в тактике, а в настроеКапитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды от миланского «Интера» в матче 4-го тура Серии А.«Рома» проиграла «Фиорентине» и не смогла догнать «Наполи»«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» (0:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Артемио Франки».Серия А. 4-й тур. «Интер» был сильнее «Ювентуса», «Фиорентина» победила «Ромц» и другие матчиРезультаты матчей 4-го тура чемпионата Италии.Перишич принес «Интеру» победу над «Ювентусом»«Интер» выиграл у «Ювентуса» (2:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца».«Интер» - «Ювентус». Как это былоВ воскресенье в матче четвертого тура чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет с «Ювентусом» из Турина.«Удинезе» дома уступил «Кьево»Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.Руди Гарсия может заменить де Бура на посту главного тренера «Интера».Новым главным тренером «Интера» может стать Руди Гарсия. Об этом сообщают итальянские СМИ.Маурицио Сарри: В финансовом плане мы сильно отстаем от «Ювентуса», поэтому они доминируют в ИталииГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о причинах последних успехов «Ювентуса» в чемпионате Италии. Специалист считает, что все дело в финансовых возможностях.«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю МиликаМатч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».«Лацио» дома обыграл «Пескару»Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лацио».Форвард «Кьево» Меджорини задержал преступника, напавшего на женщинуНападающий итальянского футбольного клуба «Кьево» Риккардо Меджорини помог женщине, на которую напал преступник.Кейсуке Хонда может перебраться в MLSЯпонский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может сменить команду в зимнее трансферное окно.Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сампдорией»Футболисты «Милана» обыграли «Сампдорию» в стартовом матче четвертого тура чемпионата Италии.«Ювентус» планирует включить Манджукича в сделку по трансферу Алексиса СанчесаРуководство туринского «Ювентуса» не оставляет попыток приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Кальяри
Кальярикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Патрис Эвра
Патрис Эвравсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение