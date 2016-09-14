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Дубль Фабрегаса за две минуты принес победу «Челси» над «Лестером» в Кубке английской лиги

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В третьем раунде Кубка английской лиги «Челси» одержал волевую победу над «Лестером» со счетом 4:2.

Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий «лис» Синдзи Оказдзаки. Спустя 17 минут 30-летний японец оформил дубль. На последней минут первого тайма Гэри Кэхил отыграл один мяч.

Во второй половине матча единственный гол забил защитник «синих» Сесар Аспиликуэта.

Судьба матча решилась в дополнительное время. Сеск Фабрегас забил мяч на 92-й минуте с передачи Эдена Азара, а через две минуты испанец оформил дубль, установив окончательный счет в матче.

Следующий соперник лондонской команды в турнире определится в жеребьевке. 

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