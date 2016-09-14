Дубль Фабрегаса за две минуты принес победу «Челси» над «Лестером» в Кубке английской лиги
В
третьем раунде Кубка английской лиги «Челси» одержал волевую победу над «Лестером»
со счетом 4:2.
Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий «лис»
Синдзи Оказдзаки. Спустя 17 минут 30-летний японец оформил дубль. На последней
минут первого тайма Гэри Кэхил отыграл один мяч.
Во второй половине матча единственный гол забил
защитник «синих» Сесар Аспиликуэта.
Судьба матча решилась в дополнительное время. Сеск Фабрегас забил мяч на 92-й минуте с передачи Эдена Азара, а через две минуты испанец оформил дубль, установив окончательный счет в матче.
Следующий соперник лондонской команды в турнире определится в жеребьевке.
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