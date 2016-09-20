Сборная Швеции обыграла финнов на Кубке мира
Хоккеисты
сборной Швеции в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Финляндии со
счетом 2:0.
Первую шайбу в матче забросил во втором периоде Антон
Строльман. За тридцать секунд до конца матча Луи Эрикссон поразил пустые ворота
соперника.
Напомним,
что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира шведы
обыграли сборную России (2:1). А финны уступили сборной Северной Америки (1:4).
Таким
образом в группе лидирует сборная Швеции, имея в активе 4 очка. Второе место у сборной Северной Америки – 2 очка,
следом Россия с таким же количеством очков. Последнее место у финнов, которые
не выиграли ни одного матча.
В
заключительных матчах группового этапа сборная Швеции 21 сентября в 22:00 (мск)
встретится со сборной Северной Америки, а финны сыграют 22 сентября в 22:00 по
московскому времени со сборной России.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Финляндия - Швеция - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Строльман (Седин Х., Седин Д.), 29:57 (0:1). Эрикссон 59:57 (0:2 - п.в.).
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция