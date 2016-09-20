Сборная Швеции обыграла финнов на Кубке мира

Хоккеисты сборной Швеции в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Финляндии со счетом 2:0.

Первую шайбу в матче забросил во втором периоде Антон Строльман. За тридцать секунд до конца матча Луи Эрикссон поразил пустые ворота соперника.

Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира шведы обыграли сборную России (2:1). А финны уступили сборной Северной Америки (1:4).

Таким образом в группе лидирует сборная Швеции, имея в активе 4 очка. Второе место у сборной Северной Америки – 2 очка, следом Россия с таким же количеством очков. Последнее место у финнов, которые не выиграли ни одного матча.

В заключительных матчах группового этапа сборная Швеции 21 сентября в 22:00 (мск) встретится со сборной Северной Америки, а финны сыграют 22 сентября в 22:00 по московскому времени со сборной России.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.