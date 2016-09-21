Команда Plastelin стала третьим финалистом «КиберБитвы МегаФон»

Победителем третьего отборочного этапа турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2 стала команда Plastelin.



Коллектив финале квалификаций одержал победу над пятеркой из GO2OLYMP со счетом 2:1. Plastelin выступит в составе Юрия «Frost» и Ярослава «NS» Кузнецова. Организаторам «Кибербитвы» осталось провести последние отборочные перед финалом.



Победители отборочных примут участие в LAN-финале 8 октября в одной из башен «Москва-Сити» под руководством своих кураторов. Призовой фонд турнира составит 550 000 рублей.

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