«Севилья» обыграла «Бетис» и поднялась на 2-е место Примеры
В
рамках пятого тура чемпионата Испании «Севилья» с минимальным счетом обыграла
дома «Бетис».
Единственный
гол в матче на 51-й минуте забил защитник хозяев Габриэль Меркадо с передачи
француза Самира Насри.
После
пяти матчей Примеры подопечные Хорхе Сампаоли поднялись на второе место
турнирной таблицы, имея в активе 11 очков, а бело-зеленые расположились на 13-м
месте с пятью очками.
В следующем туре красно-белые 24 сентября на выезде сыграют против «Атлетика», а «Бетис» за день до этого примет на своем поле «Малагу».
Матч
Голы
Меркадо 51 (1:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Мариано, Пареха, Меркадо, Васкес (Краневиттер, 77), Иборра (Сарабиа, 69), Н'Зонзи, Насри, Витоло, Вьетто (Фернандес, 87)
Бетис: Адан, Песселья, Дурмиси (Мусонда, 70), Гонсалес, Хоакин, Пиччини, Петрос, Гутьеррес, Брашанац (Себальос, 61), Алегрия, Кастро
Предупреждения:
Васкес, 16; Насри, 32; Сарабиа, 78; Мариано, 85; Меркадо, 85 - Петрос, 2; Песселья, 11; Пиччини, 40; Гонсалес, 85
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
20 сентября 23:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция