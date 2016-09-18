«Севилья» обыграла «Бетис» и поднялась на 2-е место Примеры

В рамках пятого тура чемпионата Испании «Севилья» с минимальным счетом обыграла дома «Бетис».

Единственный гол в матче на 51-й минуте забил защитник хозяев Габриэль Меркадо с передачи француза Самира Насри.

После пяти матчей Примеры подопечные Хорхе Сампаоли поднялись на второе место турнирной таблицы, имея в активе 11 очков, а бело-зеленые расположились на 13-м месте с пятью очками.

В следующем туре красно-белые 24 сентября на выезде сыграют против «Атлетика», а «Бетис» за день до этого примет на своем поле «Малагу».