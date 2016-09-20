Лундквист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия

Голкипер Хенрик Лундкист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия (2:0).

Шведский вратарь отразил все 36 бросков по своим воротам. Его партнер по сборной, защитник Антон Строльман, ставший автором первого гола в матче, признан второй звездой. Третья звезда встречи нападающий Финляндии Микаэль Гранлунд.

Напомним, шведы обыграли финнов в рамках группового этапа Кубка мира, забросив две безответные шайбы.