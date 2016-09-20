Лундквист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия
Голкипер Хенрик Лундкист
признан первой звездой матча Швеция – Финляндия (2:0).
Шведский вратарь отразил все 36 бросков по своим воротам. Его партнер по сборной, защитник Антон Строльман, ставший автором первого гола в матче, признан второй звездой. Третья звезда встречи нападающий Финляндии Микаэль Гранлунд.
1st 🌟 - @HLundqvist30 (with the shutout)#WCH2016 pic.twitter.com/laZrZBPZfB— #WCH2016 (@NHL) 20 сентября 2016 г.
Напомним, шведы обыграли финнов в рамках группового этапа Кубка мира, забросив две безответные шайбы.
Матч
Финляндия - Швеция - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Строльман (Седин Х., Седин Д.), 29:57 (0:1). Эрикссон 59:57 (0:2 - п.в.).
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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