ESWC анонсировала список приглашенных команд на турнир по CS:GO

Организаторы Electronic Sports World Cup 2016 представили список приглашенных команда на турнир по Counter-Strike: Global Offensive.



На турнир прямые приглашения получили: ALTERNATE aTTaX, Rogue, ENCE, Epsilon и Space Soldiers. К этим командам присоединятся еще 13 коллективов, которые пройдут квалификации.



Напомним, что российская команда ANOX уже квалифицировалась на турнир ESWC 2016. Всего на турнире будут соревноваться 32 участника.



Финальная часть Electronic Sports World Convention 2016 пройдет в Париже с 27 по 30 в рамках фестиваля Paris Games Week 2016. Призовой фонд турнира составит 75 000 долларов.

Источник