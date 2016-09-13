«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в лидеры чемпионата Франции
В рамках шестого тура
чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле победил «Дижон», забив три безответных
мяча.
На
15-й минуте встречи защитник гостей Адам Лонг забил мяч в свои ворота. Спустя
12 минут Эдисон Кавани удвоил преимущество парижан, реализовав пенальти.
Единственный
гол во второй половине матча забил бразилец Лукас с передачи соотечественника
Максвелла.
Подопечные
Унаи Эмери возглавили турнирную таблицу Лиги 1, набрав в шести матчах 13 очков,
а «Дижон» расположился на 18-м месте, имея в активе четыре очка.
В следующем туре столичная команда 23 сентября на выезде сыграет против «Тулузы», а «Дижон» на следующий день примет на своем поле «Ренн».
Матч
Голы
Ланг 15 (1:0 - автогол). Кавани 27 (2:0 - пен.). Лукас 67 (3:0).
Состав
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Менье (Маркиньос, 65), Кимпембе, Максвелл, Ди Мария (Матюиди, 72), Пасторе, Мотта, Рабьо, Кавани (Огюстен, 80), Лукас
Дижон: Рейне, Бука-Муту, Абдельхамид (Бальмон, 46), Лотье, Шафик, Ланг, Гастьен, Абед (Дьони, 62), Лис-Мелу (Саммаритано, 76), Бахамбула, Мари
Предупреждения:
Кимпембе, 57 - нет
Судья:
Оливье Тюаль (Франция)
Место и дата
20 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция