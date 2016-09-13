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«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках шестого тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле победил «Дижон», забив три безответных мяча.

На 15-й минуте встречи защитник гостей Адам Лонг забил мяч в свои ворота. Спустя 12 минут Эдисон Кавани удвоил преимущество парижан, реализовав пенальти.

Единственный гол во второй половине матча забил бразилец Лукас с передачи соотечественника Максвелла.

Подопечные Унаи Эмери возглавили турнирную таблицу Лиги 1, набрав в шести матчах 13 очков, а «Дижон» расположился на 18-м месте, имея в активе четыре очка.

В следующем туре столичная команда 23 сентября на выезде сыграет против «Тулузы», а «Дижон» на следующий день примет на своем поле «Ренн».

Матч

ПСЖ - Дижон - 3:0 (2:0)

Голы

Ланг 15 (1:0 - автогол). Кавани 27 (2:0 - пен.). Лукас 67 (3:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Менье (Маркиньос, 65), Кимпембе, Максвелл, Ди Мария (Матюиди, 72), Пасторе, Мотта, Рабьо, Кавани (Огюстен, 80), Лукас

Дижон: Рейне, Бука-Муту, Абдельхамид (Бальмон, 46), Лотье, Шафик, Ланг, Гастьен, Абед (Дьони, 62), Лис-Мелу (Саммаритано, 76), Бахамбула, Мари

Предупреждения:

Кимпембе, 57 - нет

Судья:

Оливье Тюаль (Франция)

Место и дата

20 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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