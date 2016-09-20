Хенрик Лундквист: Осталась одна игра, в которой может случиться что угодно

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу над финнами (2:0) в групповом этапе Кубка мира.

- Это большая победа для нас, но мы пока ещё не пробились в полуфинал. Осталась одна игра, в которой может случиться всё что угодно. У нас был чёткий план на матч, который мы выполнили. Я наслаждался игрой, это было весело. Это был мой третий матч за четыре месяца. Мне показалось, что я начал лучше читать игру ко второму периоду, а в третьем был ещё более спокоен, - приводит слова Лундквиста Чемпионат.com.

Отметим, что шведский голкипер был признан первой звездой этого матча, отразив все 36 бросков по своим воротам.