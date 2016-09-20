Хенрик Лундквист: Осталась одна игра, в которой может случиться что угодно
Голкипер сборной Швеции
Хенрик Лундквист прокомментировал победу над финнами (2:0) в
групповом этапе Кубка мира.
- Это большая победа для нас, но мы пока ещё не пробились в полуфинал.
Осталась одна игра, в которой может случиться всё что угодно. У нас был чёткий
план на матч, который мы выполнили. Я наслаждался игрой, это было весело. Это был мой третий матч за четыре месяца.
Мне показалось, что я начал лучше читать игру ко второму периоду, а в третьем
был ещё более спокоен, - приводит слова Лундквиста Чемпионат.com.
Отметим, что шведский голкипер был признан первой звездой этого матча, отразив все 36 бросков по своим воротам.
Матч
Финляндия - Швеция - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Строльман (Седин Х., Седин Д.), 29:57 (0:1). Эрикссон 59:57 (0:2 - п.в.).
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция