РФС перечислил 46 миллионов рублей на развитие регионального футбола

По итогам заседания исполкома Российского футбольного союза, было принято решение утвердить программу оказания помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям (МРО), сообщают «Известия».

По информации источника 46 миллионов рублей были переведены на счета региональных федераций и Межрегиональных объединений.

- Буквально на днях деньги на 2016 год пришли. Цифры стандартные: 500 тысяч рублей федерациям и 700 тысяч - МРО, Бюджет на 2015 и 2016 годы исполком РФС принял в прошлом декабре — в обоих случаях были утверждены именно эти суммы. Но в прошлом году эти средства не перечислялись, и материальная помощь за 2015 год была переведена регионам и МРО уже зимой 2016-го, - рассказал член исполкома РФС Алексей Комаров.