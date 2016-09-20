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РФС перечислил 46 миллионов рублей на развитие регионального футбола

Александр Семкив
Источник:  ИзвестияКомментарии

По итогам заседания исполкома Российского футбольного союза, было принято решение утвердить программу оказания помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям (МРО), сообщают «Известия».

По информации источника 46 миллионов рублей были переведены на счета региональных федераций и Межрегиональных объединений.

- Буквально на днях деньги на 2016 год пришли. Цифры стандартные: 500 тысяч рублей федерациям и 700 тысяч - МРО, Бюджет на 2015 и 2016 годы исполком РФС принял в прошлом декабре — в обоих случаях были утверждены именно эти суммы. Но в прошлом году эти средства не перечислялись, и материальная помощь за 2015 год была переведена регионам и МРО уже зимой 2016-го, -  рассказал член исполкома РФС Алексей Комаров. 

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