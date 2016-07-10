Россия разгромила Вьетнам в 1/8 финала чемпионата мира по футзалу
В рамках 1/8 финала чемпионата мира
по футзалу, который проходит в Колумбии, сборная России разгромила команду
Вьетнама, забив семь безответных мячей.
Дублем отметился Сергей Абрамович и по одному забитому мячу на свой счет
записали Иван Чишкала, Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Ромуло и Иван Милованов.
В четвертьфинальном поединке сборная России сыграет с победителем матча Испания – Казахстан.
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