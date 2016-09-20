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Лаури Марьямяки: У нас хорошие шансы на победу в матче с Россией

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от шведов (0:2).

 - Мы должны уважать такой результат. Провели хороший матч, начали хорошо, были отличные шансы забить, но не сделали этого. Конечно, Лундквист сыграл выдающийся матч, но я горд за своих игроков. Сейчас мы начнем готовиться к матчу, который будет в четверг. У меня есть уверенность, что мы сыграем хорошо, у нас хорошие шансы на победу над сборной России, - приводит слова Марьямяки ТАСС.

Отметим, что в группе В финны расположились на последнем месте, не победив ни в одном матче. Возглавляет квартет сборная Швеции, имея в активе четыре очка. И по два очка у сборных России и Северной Америки.

В заключительном матче группового этапа сборная Финляндии сыграет 22 сентября в 22:00 по московскому времени со сборной России.

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