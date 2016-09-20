Рикард Гренборг: Я доволен тем, как сыграл Лундквист

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира над финнами (2:0).

- Надо учитывать, что мы играли против одних из ведущих игроков в мире, которые не забросили нам ни одной шайбы. Я доволен тем, как сыграл один из лучших вратарей мира Лундквист, а также тем, что защитники создали ему комфортные условия, - приводит слова Гренборга ТАСС.

Напомним, Первую шайбу в матче забросил во втором периоде Антон Строльман. За тридцать секунд до конца матча Луи Эрикссон поразил пустые ворота соперника.

В группе В лидирует сборная Швеции, имея в активе 4 очка. Второе место у сборной Северной Америки – 2 очка, следом Россия с таким же количеством очков. Последнее место у финнов, которые не выиграли ни одного матча.

В заключительных матчах группового этапа сборная Швеции 21 сентября в 22:00 (мск) встретится со сборной Северной Америки.