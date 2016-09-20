Рикард Гренборг: Я доволен тем, как сыграл Лундквист
Главный тренер сборной Швеции по хоккею
Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных в матче группового
этапа Кубка мира над финнами (2:0).
- Надо учитывать, что мы играли против одних из ведущих игроков в мире, которые не забросили нам ни одной шайбы. Я доволен тем, как сыграл один из лучших вратарей мира Лундквист, а также тем, что защитники создали ему комфортные условия, - приводит слова Гренборга ТАСС.
Напомним, Первую
шайбу в матче забросил во втором периоде Антон Строльман. За тридцать секунд до
конца матча Луи Эрикссон поразил пустые ворота соперника.
В
группе В лидирует сборная Швеции, имея в активе 4 очка. Второе место у
сборной Северной Америки – 2 очка, следом Россия с таким же количеством очков.
Последнее место у финнов, которые не выиграли ни одного матча.
В заключительных матчах группового этапа сборная Швеции 21 сентября в 22:00 (мск) встретится со сборной Северной Америки.
Матч
Финляндия - Швеция - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Строльман (Седин Х., Седин Д.), 29:57 (0:1). Эрикссон 59:57 (0:2 - п.в.).
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция