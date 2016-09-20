Туукка Раск: В матче с Россией будем бороться до конца

Голкипер сборной Финляндии Туукка Раск прокомментировал поражение от шведов (0:2) в матче группового этапа Кубка мира.

- Шансы еще есть, а наша игра сегодня внушает оптимизм. У нас впереди матч с Россией, и мы будем бороться до конца. Даже если у нас не останется шансов на выход из группы - это никак не повлияет на наш настрой. Мы будем играть за нашу страну, - цитирует Раска ТАСС.

Отметим, что в группе В финны расположились на последнем месте, не победив ни в одном матче. Возглавляет квартет сборная Швеции, имея в активе четыре очка. И по два очка у сборных России и Северной Америки.

В заключительном матче группового этапа сборная Финляндии сыграет 22 сентября в 22:00 по московскому времени со сборной России.