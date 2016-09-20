Туукка Раск: В матче с Россией будем бороться до конца
Голкипер сборной Финляндии Туукка Раск прокомментировал
поражение от шведов (0:2) в матче группового этапа Кубка мира.
- Шансы еще есть, а наша игра сегодня внушает
оптимизм. У нас впереди матч с Россией, и мы будем бороться до конца. Даже если
у нас не останется шансов на выход из группы - это никак не повлияет на наш
настрой. Мы будем играть за нашу страну, - цитирует
Раска ТАСС.
Отметим,
что в группе В финны расположились на последнем месте, не победив ни в одном
матче. Возглавляет квартет сборная Швеции, имея в активе четыре очка. И по два
очка у сборных России и Северной Америки.
В заключительном матче группового этапа сборная Финляндии сыграет 22 сентября в 22:00 по московскому времени со сборной России.
Матч
Финляндия - Швеция - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Строльман (Седин Х., Седин Д.), 29:57 (0:1). Эрикссон 59:57 (0:2 - п.в.).
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция