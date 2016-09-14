Антонио Конте: В матче с «Лестером» увидел невероятный характер футболистов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал волевую победу своих подбоечных в матче 3-го раунда Кубка английской лиги над «Лестером» (4:2).

- Это была типично британская игра. Когда ты уступаешь к 30-й минуте со счетом 2:0, но в конечном итоге забиваешь четыре гола и выходишь в следующий раунд кубка, это что-то невероятное. Если вы попросите меня прокомментировать пропущенные мячи, я скажу, что был недоволен ошибками своей команды. Однако я увидел невероятный характер футболистов, которые действовали как единое целое, чтобы добиться положительного результата, - сказал Конте.

Напомним, счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий «лис» Синдзи Оказдзаки. Спустя 17 минут 30-летний японец оформил дубль. На последней минут первого тайма Гэри Кэхилл отыграл один мяч. Во второй половине матча единственный гол забил защитник «синих» Сесар Аспиликуэта. Судьба матча решилась в дополнительное время. Сеск Фабрегас забил мяч на 92-й минуте с передачи Эдена Азара, а через две минуты испанец оформил дубль, установив окончательный счет в матче.