Племянница президента федерации футбола Испании убита похитителями в Мексике
Племянница
президента футбольной федерации Испании Анхеля Марии Вильяра была похищена
злоумышленниками, которые убили ее после получения выкупа, сообщает Mirror.
По
информации издания, семья Вильяра выполнила все условия преступников, однако
злоумышленники убили заложницу.
«Тело
девушки было обнаружено в городе Толука-де-Лердо. Муж и двоюродный брат уже
опознали тело», - сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия.
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