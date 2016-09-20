Дубль Дюшена принес канадцам победу над сборной США в Кубке мира

Хоккеисты сборной Канады в матче группового этапа Кубка мира обыграли американцев со счетом 4:2

Счет в матче на пятой минуте первого периода открыл защитник американцев Райан Макдона. В течении следующих двух минут канадцы забросили две шайбы, отличились Мэтт Дюшен и Кори Перри. Спустя еще шесть минут Дюшен оформил дубль. На 8-й минуте второго периода Патрис Бержерон довел счет до разгромного. За три минуты до конца матча Ти Джей Оши скоратил отставание, установив окончательный счет в матче.

Напомним, что обе сборные выступают в квартете А. Ранее на старте Кубка мира канадцы разгромили чехов (6:0). А американцы уступили сборной Европы (0:3).

Таким образом в группе лидирует сборная Канады, имея в активе четыре очка. Второе место у сборной Европы – четыре очка, следом Чехия с одним очком Последнее место у американцев, которые не выиграли ни одного матча.

В следующем матче канадцы сыграют 22 сентября со сборной Европы, а американцы на следующий день с чехами.