Дубль Дюшена принес канадцам победу над сборной США в Кубке мира
Хоккеисты сборной Канады в матче группового этапа
Кубка мира обыграли американцев со счетом 4:2
Счет в матче на пятой минуте первого периода открыл
защитник американцев Райан Макдона. В течении следующих двух минут канадцы забросили
две шайбы, отличились Мэтт Дюшен и Кори Перри. Спустя еще шесть минут Дюшен
оформил дубль. На 8-й минуте второго периода Патрис Бержерон довел счет до
разгромного. За три минуты до конца матча Ти Джей Оши скоратил отставание,
установив окончательный счет в матче.
Напомним, что обе сборные выступают в квартете А. Ранее на старте Кубка мира канадцы разгромили чехов (6:0). А американцы уступили сборной Европы (0:3).
Таким образом в группе лидирует сборная Канады, имея в активе четыре очка. Второе место у сборной Европы – четыре очка, следом Чехия с одним очком Последнее место у американцев, которые не выиграли ни одного матча.
В следующем матче канадцы сыграют 22 сентября со сборной Европы, а американцы на следующий день с чехами.
Матч
США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Голы:
Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).
Место и дата
21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция