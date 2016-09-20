Фил Кессел наехал на руководство сборной США

читайте также

Мэтт Дюшен признан первой звездой матча США – Канада Нападающий Мэтт Дюшейн признан первой звездой матча США – Канада (2:4).

«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной США Американцы вчистую проиграли Канаде и потеряли все шансы на выход в полуфинал Кубка мира. В чем их проблема? В тренере Джоне Торторелле.

Дубль Дюшена принес канадцам победу над сборной США в Кубке мира Хоккеисты сборной Канады в матче группового этапа Кубка мира разгромили американцев со счетом 4:2.

Туукка Раск: В матче с Россией будем бороться до конца Голкипер сборной Финляндии Туукка Раск прокомментировал поражение от шведов (0:2) в матче группового этапа Кубка мира.

Рикард Гренборг: Я доволен тем, как сыграл Лундквист Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира над финнами (2:0).

Лаури Марьямяки: У нас хорошие шансы на победу в матче с Россией Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от шведов (0:2).

Хенрик Лундквист: Осталась одна игра, в которой может случиться что угодно Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу над финнами (2:0) в групповом этапе Кубка мира.

«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео) Официальный сайт NHL.com (русская версия) прикрепил микрофон к нашему форварду Евгению Кузнецову, и вот что из этого вышло.

Лундквист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия Голкипер Хенрик Лундкист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия (2:0).

Домашнее задание Олегу Знарку – разгромить Финляндию со счетом 5:0 Шведы одержали вторую подряд победу на Кубке мира, теперь разобравшись с финнами. Но даже это может не вывести «Тре Крунур» в полуфинал.

Шведы могут и не попасть в полуфинал, а финны еще не потеряли шансы на плей-офф Обозреватель Sovsport.ru – об удивительной ситуации, сложившейся в нашей группе на Кубке мира.

Сборная Швеции обыграла финнов на Кубке мира Хоккеисты сборной Швеции в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Финляндии со счетом 2:0.

Борис Майоров: Ну как же так – за четыре минуты большинства Овечкин по воротам ни разу не бросил Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе россиян над сборной Северной Америки (4:3).

Финляндия – Швеция. Онлайн Во вторник в матче Кубка мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции.

Евгений Малкин: Я готов повторить за Овечкиным, что тоже приеду на Олимпиаду Форвард сборной России Евгений Малкин пообщался с прессой наутро после матча с Северной Америкой.

«Хотим проводить Кубок мира в России. Уже встречаемся с Гари Бэттманом» (видео) Наутро после матча с Северной Америкой (4:3) перед прессой выступили глава делегации Роман Ротенберг и тренер Олег Знарок.

Игорь Ларионов будет представлять Лигу Легенд в Северной Америке Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и трехкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов дал согласие стать официальным представителем Лиги Легенд мирового хоккея в Северной Америке.

Джон Торторелла: Нам нужно просто выиграть этот матч у Канады Главный тренер сборной США Джон Торторелла поделился планами на предстоящую игру группового этапа Кубка мира со сборной Канады.

«Давай, Орел, сразу-сразу!» Что кричит Александр Овечкин во время матча (видео) Официальный сайт NHL (русская версия) прикрепил микрофон к нашему капитану Овечкину, и вот что из этого вышло.