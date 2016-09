Фил Кессел наехал на руководство сборной США

Форвард «Питтсбурга» Фил Кессел после поражения сборной США от канадцев (2:4) опубликовал язвительный твит.

«Сижу сегодня вечером дома с собакой. Чувствую, должен был делать что-то важное, но не могу вспомнить что», - написал в твиттере Кессел.

Just sitting around the house tonight w my dog. Felt like I should be doing something important, but couldn't put my finger on it.