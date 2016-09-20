Фил Кессел наехал на руководство сборной США
Форвард «Питтсбурга» Фил Кессел после поражения сборной США от канадцев (2:4) опубликовал язвительный твит.
«Сижу сегодня вечером дома с собакой. Чувствую, должен был делать что-то важное, но не могу вспомнить что», - написал в твиттере Кессел.
Just sitting around the house tonight w my dog. Felt like I should be doing something important, but couldn't put my finger on it.— Phil Kessel (@PKessel81) 21 сентября 2016 г.
Напомним, что Фил Кессел в этом году замечательно сыграл в плей-офф НХЛ, завоевав Кубок Стэнли с «пингвинами», но в сборную США на Кубок мира его не взяли.
При этом американцы в двух матчах – с Европой (0:3) и Канадой (2:4) – испытывали большие проблемы с атакой и не смогли выйти в плей-офф.
За 20 минут твит Кессела набрал по 15 тысяч ретвитов и лайков.
Матч
США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Голы:
Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).
Место и дата
21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция