Мэтт Дюшен признан первой звездой матча США – Канада
Нападающий
Мэтт Дюшейн признан первой звездой матча США – Канада (2:4).
Канадский
форвард оформил дубль в первом периоде. Второй звездой стал канадский защитник
Дрю Даути. Джон Таварес замкнул тройку лучших.
Напомним, сборная Канады обыграла команду США в матче группового этапа Кубка мира и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
Матч
США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Голы:
Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).
Место и дата
21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически