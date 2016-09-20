Джон Торторелла: Две шайбы в двух матчах - это слишком мало

Главный тренер сборной США по хоккею Джон Торторелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от канадцев (2:4).

- Дело не в составе, в команде собраны хорошие игроки, сильные нападающие, но командной игры в нападении у нас не получилось, две шайбы в двух матчах это слишком мало. К тому же в защите мы пропускали слишком простые голы. Конечно, я расстроен, я подавлен. Я понимаю, что наше выступление на Кубке мира расстроило большое количество людей, и чувствую свою ответственность за это, - приводит слова Тортореллы Р-Спорт.

Ранее на старте Кубка мира американцы уступили сборной Европы (0:3).

Сборная США расположилась на 4-м место в квартете А, не выиграв ни одного матча.

В следующей встрече американцы 23 сентября сыграют со сборной Чехии.