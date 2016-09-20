Джон Торторелла: Две шайбы в двух матчах - это слишком мало
Главный
тренер сборной США по хоккею Джон Торторелла прокомментировал поражение своих
подопечных в матче группового этапа Кубка мира от канадцев (2:4).
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Дело не в составе, в команде собраны хорошие игроки, сильные нападающие, но
командной игры в нападении у нас не получилось, две шайбы в двух матчах это
слишком мало. К тому же в защите мы пропускали слишком простые голы. Конечно, я
расстроен, я подавлен. Я понимаю, что наше выступление на Кубке мира расстроило
большое количество людей, и чувствую свою ответственность за это, - приводит
слова Тортореллы Р-Спорт.
Ранее
на старте Кубка мира американцы уступили сборной Европы (0:3).
Сборная
США расположилась на 4-м место в квартете А, не выиграв ни одного матча.
В следующей встрече американцы 23 сентября сыграют со сборной Чехии.
Матч
США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Голы:
Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).
Место и дата
21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция