Джо Павелски: Мы действовали не так, как должны были

Нападающий сборной США Джо Павелски прокомментировал поражение от канадцев (2:4) в матче группового этапа Кубка мира.

- Мы начали матч так, как хотели, но затем в один момент все поменялось. Мы пришли в себя, но не смогли их сломить. Тяжело сказать, что пошло с нами не так на этом турнире, мы не использовали наши моменты в нужное время. Особенное чувство - играть на таком турнире, но мы действовали не так, как должны были, - приводит слова Павелски Р-Спорт.

Ранее на старте Кубка мира американцы уступили сборной Европы (0:3).

Сборная США расположилась на 4-м место в квартете А, не выиграв ни одного матча.

В следующем матче американцы 23 сентября сыграют со сборной Чехии.