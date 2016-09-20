Джо Павелски: Мы действовали не так, как должны были
Нападающий
сборной США Джо Павелски прокомментировал поражение от канадцев (2:4) в матче
группового этапа Кубка мира.
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Мы начали матч так, как хотели, но затем в один момент все поменялось. Мы
пришли в себя, но не смогли их сломить. Тяжело сказать, что пошло с нами не так
на этом турнире, мы не использовали наши моменты в нужное время. Особенное
чувство - играть на таком турнире, но мы действовали не так, как должны были, -
приводит слова Павелски Р-Спорт.
Ранее
на старте Кубка мира американцы уступили сборной Европы (0:3).
Сборная
США расположилась на 4-м место в квартете А, не выиграв ни одного матча.
В следующем матче американцы 23 сентября сыграют со сборной Чехии.
Матч
США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Голы:
Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).
Место и дата
21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция