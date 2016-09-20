Майк Бэбкок: Сборная Канады была далеко от того, на что способна

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира с американцами (4:2).

«Безусловно, парни быстро собрались после пропущенного гола и сразу же вернулись в игру. Сначала Дюшен отлично сориентировался и сравнял счёт, а потом Перри оказался расторопнее всех на пятачке. Третий гол добавил ещё уверенности, после чего игра успокоилась. Но при этом должен сказать, что сборная Канады была далеко от того, на что способна», - сказал Бэбкок.

Ранее на старте Кубка мира канадцы разгромили чехов (6:0).

В группе А лидирует сборная Канады, имея в активе четыре очка. Второе место у сборной Европы – четыре очка, следом Чехия с одним очком Последнее место у американцев, которые не выиграли ни одного матча.

В следующем матче канадцы сыграют 22 сентября со сборной Европы.