Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ХоккейСША2 : 4Канада
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Майк Бэбкок: Сборная Канады была далеко от того, на что способна

Александр Семкив
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира с американцами (4:2).

«Безусловно, парни быстро собрались после пропущенного гола и сразу же вернулись в игру. Сначала Дюшен отлично сориентировался и сравнял счёт, а потом Перри оказался расторопнее всех на пятачке. Третий гол добавил ещё уверенности, после чего игра успокоилась. Но при этом должен сказать, что сборная Канады была далеко от того, на что способна», - сказал Бэбкок.

Ранее на старте Кубка мира канадцы разгромили чехов (6:0).

В группе А лидирует сборная Канады, имея в активе четыре очка.  Второе место у сборной Европы – четыре очка, следом Чехия с одним очком Последнее место у американцев, которые не выиграли ни одного матча.

В следующем матче канадцы сыграют 22 сентября со сборной Европы.

Матч

США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Голы:

Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).

Место и дата

21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джо Павелски: Мы действовали не так, как должны былиНападающий сборной США Джо Павелски прокомментировал поражение от канадцев (2:4) в матче группового этапа Кубка мира.Джон Торторелла: Две шайбы в двух матчах - это слишком малоГлавный тренер сборной США по хоккею Джон Торторелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от канадцев (2:4).Мэтт Дюшен признан первой звездой матча США – КанадаНападающий Мэтт Дюшейн признан первой звездой матча США – Канада (2:4).Фил Кессел наехал на руководство сборной СШАФорвард «Питтсбурга» Фил Кессел после поражения сборной США от канадцев (2:4) опубликовал язвительный твит.«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной США«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной СШААмериканцы вчистую проиграли Канаде и потеряли все шансы на выход в полуфинал Кубка мира. В чем их проблема? В тренере Джоне Торторелле.Дубль Дюшена принес канадцам победу над сборной США в Кубке мираХоккеисты сборной Канады в матче группового этапа Кубка мира разгромили американцев со счетом 4:2.Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)Форвард сборной США Патрик Кейн дал интервью журналистам на Кубке мира.Туукка Раск: В матче с Россией будем бороться до концаГолкипер сборной Финляндии Туукка Раск прокомментировал поражение от шведов (0:2) в матче группового этапа Кубка мира.Рикард Гренборг: Я доволен тем, как сыграл ЛундквистГлавный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира над финнами (2:0).Лаури Марьямяки: У нас хорошие шансы на победу в матче с РоссиейГлавный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от шведов (0:2).Хенрик Лундквист: Осталась одна игра, в которой может случиться что угодноГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу над финнами (2:0) в групповом этапе Кубка мира.«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)Официальный сайт NHL.com (русская версия) прикрепил микрофон к нашему форварду Евгению Кузнецову, и вот что из этого вышло.Лундквист признан первой звездой матча Швеция – ФинляндияГолкипер Хенрик Лундкист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия (2:0).Домашнее задание Олегу Знарку – разгромить Финляндию со счетом 5:0Домашнее задание Олегу Знарку – разгромить Финляндию со счетом 5:0Шведы одержали вторую подряд победу на Кубке мира, теперь разобравшись с финнами. Но даже это может не вывести «Тре Крунур» в полуфинал.Шведы могут и не попасть в полуфинал, а финны еще не потеряли шансы на плей-оффШведы могут и не попасть в полуфинал, а финны еще не потеряли шансы на плей-оффОбозреватель Sovsport.ru – об удивительной ситуации, сложившейся в нашей группе на Кубке мира.Сборная Швеции обыграла финнов на Кубке мираХоккеисты сборной Швеции в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Финляндии со счетом 2:0.Борис Майоров: Ну как же так – за четыре минуты большинства Овечкин по воротам ни разу не бросилДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе россиян над сборной Северной Америки (4:3).Евгений Малкин: Я готов повторить за Овечкиным, что тоже приеду на ОлимпиадуЕвгений Малкин: Я готов повторить за Овечкиным, что тоже приеду на ОлимпиадуФорвард сборной России Евгений Малкин пообщался с прессой наутро после матча с Северной Америкой.«Хотим проводить Кубок мира в России. Уже встречаемся с Гари Бэттманом» (видео)«Хотим проводить Кубок мира в России. Уже встречаемся с Гари Бэттманом» (видео)Наутро после матча с Северной Америкой (4:3) перед прессой выступили глава делегации Роман Ротенберг и тренер Олег Знарок.Игорь Ларионов будет представлять Лигу Легенд в Северной АмерикеДвукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и трехкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов дал согласие стать официальным представителем Лиги Легенд мирового хоккея в Северной Америке.

США
СШАкалендарьстатистика
Канада
Канадакалендарьстатистика
Майк Бэбкок
Майк Бэбкоквсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение