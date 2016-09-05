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Сергей Абрамович: Начало поединка против Вьетнама вышло достаточно напряженным

Александр Семкив
Источник:  РФСКомментарии

Нападающий сборной России Сергей Абрамович прокомментировал победу над Вьетнамом (7:0) на чемпионате мира по футзалу.

- Это мой первый Чемпионат мира в карьере, и я счастлив уже от одного факта нахождения здесь в составе сборной России. Все спортсмены мечтают об этом, но не каждому выпадает такой шанс. Конечно, для меня важно забивать. А тем более по два гола, как получилось сделать сегодня. Начало поединка против Вьетнама вышло достаточно напряженным, мы изучали соперника и знали, что просто так он не сдастся. Поэтому забитые мячи пришлись очень кстати. Я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, кто помог мне в этом. Надеюсь, и дальше буду огорчать соперников, но главное, чтобы сборная России добралась как можно выше, сказал Абрамович.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Колумбии, сборная России разгромила команду Вьетнама, забив семь безответных мячей.

Дублем отметился Сергей Абрамович и по одному забитому мячу на свой счет записали Иван Чишкала, Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Ромуло и Иван Милованов.

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