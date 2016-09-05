Сергей Абрамович: Начало поединка против Вьетнама вышло достаточно напряженным
Нападающий
сборной России Сергей Абрамович прокомментировал победу над Вьетнамом (7:0) на
чемпионате мира по футзалу.
- Это мой первый Чемпионат мира в карьере, и я
счастлив уже от одного факта нахождения здесь в составе сборной России. Все
спортсмены мечтают об этом, но не каждому выпадает такой шанс. Конечно, для
меня важно забивать. А тем более по два гола, как получилось сделать сегодня.
Начало поединка против Вьетнама вышло достаточно напряженным, мы изучали
соперника и знали, что просто так он не сдастся. Поэтому забитые мячи пришлись
очень кстати. Я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, кто помог мне в
этом. Надеюсь, и дальше буду огорчать соперников, но главное, чтобы сборная
России добралась как можно выше, сказал Абрамович.
В
рамках 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Колумбии,
сборная России разгромила команду Вьетнама, забив семь безответных мячей.
Дублем
отметился Сергей Абрамович и по одному забитому мячу на свой счет записали Иван
Чишкала, Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Ромуло и Иван Милованов.