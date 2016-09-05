Сергей Скорович: Доволен тем, что мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Старший тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/8 финала чемпионата мира с Вьетнамом (7:0).

- Во-первых, я хочу отметить, что в принципе доволен результатом и тем, что мы вышли в четвертьфинал, - сказал Скорович. - Победа - это самое главное, а кто забивал – вторично. Хорошо, что сегодня в сборной России все могут хорошо сыграть в завершающей стадии.

- Кого вы ждете в соперники по четвертьфиналу?

- Это не зависит от нас. Мы никого не ждем. Мы будем смотреть поединок Испании и Казахстана. Его победитель и станет нашим соперником. Давайте дождемся завтрашнего вечера, и все узнаем.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Колумбии, сборная России разгромила команду Вьетнама, забив семь безответных мячей.

Дублем отметился Сергей Абрамович и по одному забитому мячу на свой счет записали Иван Чишкала, Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Ромуло и Иван Милованов.