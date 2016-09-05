Сергей Скорович: Доволен тем, что мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Старший
тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал победу своих подопечных
в матче 1/8 финала чемпионата мира с Вьетнамом (7:0).
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Во-первых, я хочу отметить, что в принципе доволен результатом и тем, что мы
вышли в четвертьфинал, - сказал Скорович. - Победа - это самое главное, а кто
забивал – вторично. Хорошо, что сегодня в сборной России все могут хорошо
сыграть в завершающей стадии.
- Кого вы ждете в соперники по четвертьфиналу?
- Это не зависит от нас. Мы никого не ждем. Мы будем смотреть
поединок Испании и Казахстана. Его победитель и станет нашим соперником.
Давайте дождемся завтрашнего вечера, и все узнаем.
В
рамках 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, который проходит в Колумбии,
сборная России разгромила команду Вьетнама, забив семь безответных мячей.
Дублем
отметился Сергей Абрамович и по одному забитому мячу на свой счет записали Иван
Чишкала, Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Ромуло и Иван Милованов.