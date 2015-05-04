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Майк Тайсон: Современные школьники знают меня только, как актера

Александр Семкив
Источник:  Sports IllustratedКомментарии

Знаменитый боксер Майк Тайсон раскритиковал современное поколение школьников из-за того, что они знают его только, как актера.

- Я посетил одну школу, сотни детей встречали меня, как актера фильма «Мальчишник в Вегасе». Учителю пришлось объяснить школьникам, кто я такой, а затем показать несколько моих боев на большом экране, - приводит слов Тайсона Sports Illustrated.

Напомним, 50-летний боксер завершил карьеру в 2005 году. Тайсон неоднократно признавался боксером года. В его послужном списке 50 побед, из которых 44 нокаутом и шесть поражений.

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