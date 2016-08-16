Этот день в истории: Светлане Ромашиной – 27
Сегодня, 21 сентября исполняется 27 лет
российской спортсменке, выступающей в синхронном плавании, пятикратной
олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной.
Светлана
родилась в Москве, в детстве занималась бальными танцами. В девять лет начала
заниматься синхронным плаванием. В 15 лет дебютировала в составе национальной
сборной.
В 2005 году
к спортсменке пришел первый серьёзный успех – две золотые медали на чемпионате
мира. Спустя три года россиянка завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр,
победив в командном первенстве в Пекине.
В 2012 году
на Играх в Лондоне Ромашина становится трехкратной олимпийской чемпионкой,
завоевав медали высшей пробы в дуэте с Натальей Ищенко и в командном
первенстве.
На
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российская синхронистка в паре с Ищенко
завоевала золото в состязании дуэтом, а затем в группе.
Светлана
Ромашина одна из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания.
На ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира и десять чемпионатов Европы.