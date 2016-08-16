Этот день в истории: Светлане Ромашиной – 27

Сегодня, 21 сентября исполняется 27 лет российской спортсменке, выступающей в синхронном плавании, пятикратной олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной.

Светлана родилась в Москве, в детстве занималась бальными танцами. В девять лет начала заниматься синхронным плаванием. В 15 лет дебютировала в составе национальной сборной.

В 2005 году к спортсменке пришел первый серьёзный успех – две золотые медали на чемпионате мира. Спустя три года россиянка завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр, победив в командном первенстве в Пекине.

В 2012 году на Играх в Лондоне Ромашина становится трехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав медали высшей пробы в дуэте с Натальей Ищенко и в командном первенстве.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российская синхронистка в паре с Ищенко завоевала золото в состязании дуэтом, а затем в группе.

Светлана Ромашина одна из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания. На ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира и десять чемпионатов Европы.