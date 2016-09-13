Зинедин Зидан: Начинают раздражать журналисты, которые постоянно спрашивают о Хамесе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем отношении к журналистам, которые задают ему вопросы о положении в команде Хамеса Родригеса.



«Меня начинают раздражать журналисты, которые постоянно спрашивают о Хамесе. Складывается такое впечатление, будто я настроен против него. Он, как все игроки «Реала», должен работать на тренировках и убеждать своей игрой», – цитирует Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что между Хамесом и Зиданом довольно натянутые отношения, поскольку специалист не доволен его работой на тренировках.



