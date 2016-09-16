«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Дринкуотера

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер может покинуть команду грядущей зимой. Об этом сообщает The Sun.



Согласно информации источника, в услугах 26-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2008 по 2012 гг. Отмечается, что «красные дьяволы» готовят предложение по футболисту в размере 30 млн фунтов.



В нынешнем сезоне Дринкуотер сыграл на клубном уровне 7 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Лестером» рассчитан до 2021 года.