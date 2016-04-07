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Руслан Проводников: Очень хочется реванша с Тимоти Брэдли

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников рассказал о своих планах на будущее, отметив, что хотел бы провести матч-реванш с представителем США Тимоти Брэдли.

– Ходят разговоры о том, что вы собираетесь завершить карьеру...
– Нет, это не так. Я еще планирую радовать своих болельщиков.

– Кого бы хотели видеть своим следующим оппонентом?
– Мне очень хочется реванша с Тимоти Брэдли. 

– После боя с ним в вашей жизни что-то изменилось?
– Да. На следующее утро я проснулся знаменитым. Телевидение открыло для себя новую звезду бокса – Руслана Проводникова. Я подписал контракт с HBO, стал участвовать в главных боях вечера, мне начали давать серьезные бои и серьезные гонорары, – сказал россиянин в интервью «Известиям».

Напомним, в последнем своем бою Проводников проиграл единогласным решением судей Джону Молине (116:112, 117:111, 115:113).

Руслан потерпел четвертое поражение в последних шести боях. На данный момент в активе 32-летнего россиянина 25 побед (18 нокаутом) и 5 поражений. 

Отметим, что бой с Брэдли Проводников провел в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал американский спортсмен. 


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