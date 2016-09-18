Диего Симеоне: У «Атлетико» нет цели стать ближе к «Реалу» или «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что его игроки не стремятся встать на один уровень с «Реалом» и «Барселоной».



«У нас нет цели стать ближе к «Реалу», «Барселоне» или какой-то другой команде. Самое главное – прогресс. Уверен, новички придадут «Атлетико» вариативности. Мои игроки хотят совершенствоваться. «Атлетико» не собирается следить за игрой других клубов. Мы намерены сконцентрироваться на собственной игре», – цитирует специалиста Marca.

Отметим, что сегодня «Атлетико» в гостях сыграет с «Барселоной». Матч между командами стартует в 23.00 мск.

На данный момент мадридский клуб, набрав 8 баллов, занимает 5 место в таблице Примеры. В активе сине-гранатовых – 9 очков и третье место.



