Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за клуб третьего дивизиона чемпионата Мексики

Бывший полузащитник «ПСЖ», «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо проведет один матч в составе мексиканского клуба «Синко Эстрельяс Депортиво». Об этом сообщается на официальной странице команды в Facebook.



«Синко Эстрельяс» впервые сыграет в третьем по силе дивизионе страны, бразилец проведет за команду только один товарищеский матч. Отметим, что ранее 36-летний футболист объявил, что намерен завершить свою профессиональную карьеру в 2017 году.



В составе своей национальной команды Роналдиньо становился чемпионом мира, а вместе с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании. Также в его активе два «Золотых мяча» и приз, как лучшему игроку Европы.