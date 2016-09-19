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«Барселона» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции – 23.00 мск

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня в рамках 5-го тура чемпионата Испании состоится матч между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».

Встреча между командами пройдет на домашней арене каталонского клуба «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

На данный момент мадридский клуб, набрав 8 баллов, занимает 5 место в таблице Примеры. В активе сине-гранатовых – 9 очков и третье место.   

Матч

Барселона - Атлетико

Место и дата

21 сентября 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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