Кристоф Дюгарри: Ибрагимович – дорожный конус, так нельзя играть в АПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри довольно критично оценил выступления Златана Ибрагимовича в чемпионате Англии.



«Златан – дорожный конус. Сколько угодно можно говорить о его статистике, но он – дорожный конус. Нельзя играть, как Ибрагимович. Это чемпионат Англии. Здесь нужно пробегать за час две тысячи километров», – цитирует Дюгарри ESPN

Напомним, 34-летний нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента. На данный момент игрок сборной Швеции провел за «красных дьяволов» 7 матчей и забил 5 голов.



