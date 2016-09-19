Андрей Иванов: Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевой
Защитник «СКА-Хабаровск» Андрей Иванов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России.
«Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевой. Будет интересная игра, конечно, хотелось бы ее выиграть, порадовать своих болельщиков и пройти как можно дальше в Кубке России», – приводит слова Иванова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 11.50 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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