Андрей Иванов: Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевой

Защитник «СКА-Хабаровск» Андрей Иванов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России.



«Все хотели, чтобы мы привезли к себе «Спартак». Поэтому настрой самый боевой. Будет интересная игра, конечно, хотелось бы ее выиграть, порадовать своих болельщиков и пройти как можно дальше в Кубке России», – приводит слова Иванова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».



Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 11.50 мск.



Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Матч СКА-Хабаровск - Спартак Судья: Артём Чистяков (Россия) Место и дата 21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция



