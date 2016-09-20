Сергей Гимаев: В матче с Северной Америкой Сборная России вышла умереть, но победить

Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.



– Какое впечатление произвел на вас матч Северная Америка – Россия?

– Это был самый лучший хоккей, который я видел за последнее время! Такого удовлетворения не испытывал давным-давно. Я был очень горд за нашу сборную. Реально болел, кричал, аплодировал. Счастлив, что мы победили в таком матче. Читал интервью всех ребят – они тоже очень горды.

Сборная России вышла умереть, но победить. Мы так и поступили, хотя матч был невероятно тяжелым. В 12-минутный отрезок забили великолепные удачные голы. Но были моменты, когда у нас такого преимущества не было, – сказал специалист.

Полное интервью с Сергеем Гимаевым на Sovsport.ru появится сегодня в 12.00 мск.



