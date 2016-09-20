Сергей Гимаев: В матче с Северной Америкой Сборная России вышла умереть, но победить
Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.
– Какое впечатление произвел на вас матч Северная Америка – Россия?
– Это был самый лучший хоккей, который я видел за последнее время! Такого удовлетворения не испытывал давным-давно. Я был очень горд за нашу сборную. Реально болел, кричал, аплодировал. Счастлив, что мы победили в таком матче. Читал интервью всех ребят – они тоже очень горды.
Сборная России вышла умереть, но победить. Мы так и поступили, хотя матч был невероятно тяжелым. В 12-минутный отрезок забили великолепные удачные голы. Но были моменты, когда у нас такого преимущества не было, – сказал специалист.
Полное интервью с Сергеем Гимаевым на Sovsport.ru появится сегодня в 12.00 мск.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция