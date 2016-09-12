Бускетс продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, как сообщает Mundo Deportivo, 22 сентября продлит контракт со своим нынешним клубом.



Согласно информации источника, новое трудовое соглашение игрока сборной Испании будет рассчитано до 2021 года. Отмечается, что сумма отступных за футболиста составит 200 млн евро, а сам он будет получать примерно столько же, сколько Жерар Пике, Андрес Иньеста и Луис Суарес. Больше в каталонском клубе получают только Неймар и Лионель Месси.



Напомним, Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. За восемь лет он стал шестикратным чемпионом Испании, по четыре раза выиграл Кубок Испании и Суперкубок Испании, а также по три раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.