Футбольный арбитр, которого не пустили на матч КХЛ, прокусил полицейскому ногу

Представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила, что правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.



Отметим, что в понедельник состоялась встреча между екатеринбургским «Автомобилистом» и петербургским СКА.



«(Мужчина) был задержан сначала персоналом КРЦ «Уралец» (место проведения матча) и передан сотрудникам полиции, так как находился в неадекватном состоянии и дебоширил. При оформлении административного материала впал в агрессию от того, что матч начался, а его там нет, и напал на сотрудника подразделения по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга. Прокусил ему штаны и укусил за ногу», – сказала собеседница агентства.



Пелевина добавила, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему грозит до 15 суток административного ареста. Материал передан в подразделение СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту нападения на представителя власти.



По данным полиции, мужчина является футбольным арбитром Российского футбольного департамента судейства.