Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛ

Посетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.

Всего было забито 22 гола и в опросе приняли участие 3547 человек. По итогам голосования, первое место с большим отрывом занял гол спартаковца Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» (3:1). За этот забитый мяч отдали свои голоса 2318 человек, что составило 65,4%.

Видео гола

Второе место занял армейца Александра Головина в выездном матче против самарских «Крыльев Советов» (2:1). За этот гол проголосовали 392 респондента (11,1%).

Видео гола

Бразилец Жулиано («Зенит») со своим голом в ворота «Рубина» (4:1) занял третье место, набрав 310 голосов (8,7%).

Видео гола

Итоги голосования можно посмотреть ЗДЕСЬ!