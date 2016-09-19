Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛ
Посетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.
Всего было забито 22 гола и в опросе приняли участие 3547 человек. По итогам голосования, первое место с большим отрывом занял гол спартаковца Джано Ананидзе в ворота «Оренбурга» (3:1). За этот забитый мяч отдали свои голоса 2318 человек, что составило 65,4%.
Второе место занял армейца Александра Головина в выездном матче против самарских «Крыльев Советов» (2:1). За этот гол проголосовали 392 респондента (11,1%).
Бразилец Жулиано («Зенит») со своим голом в ворота «Рубина» (4:1) занял третье место, набрав 310 голосов (8,7%).
Итоги голосования можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)