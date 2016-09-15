Дана Уайт: Нурмагомедов сразится за пояс чемпиона UFC
Президент американской промоутерской компании UFC Дана Уайт назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова (23-0) претендентом на пояс чемпиона в легком весе.
Это случилось после того, как фанат ММА в твиттере задал вопрос Уайту о том, проведет ли Эдди Альварес бой с Конором Макгрегором. Президент UFC ответил, что Альварес будет драться с Нурмагомедовым.
Комментарий российского легковеса долго ждать не пришлось.
«Мы с Даной Уайтом ждем, когда Альварес подпишет контракт. Я обещаю тебе, что бой завершится быстро и больно не будет», — написал Хабиб.
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