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Дана Уайт: Нурмагомедов сразится за пояс чемпиона UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Президент американской промоутерской компании UFC Дана Уайт назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова (23-0) претендентом на пояс чемпиона в легком весе.

Это случилось после того, как фанат ММА в твиттере задал вопрос Уайту о том, проведет ли Эдди Альварес бой с Конором Макгрегором. Президент UFC ответил, что Альварес будет драться с Нурмагомедовым.

Комментарий российского легковеса долго ждать не пришлось.

«Мы с Даной Уайтом ждем, когда Альварес подпишет контракт. Я обещаю тебе, что бой завершится быстро и больно не будет», — написал Хабиб.

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