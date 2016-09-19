Александр Бубнов: «Спартаку» будет непросто из-за перелета, а ещё из-за погоды в Хабаровске

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящей встречи красно-белых с «СКА-Хабаровск» в рамках 1/16 финала Кубка России.



«Безусловно, красно-белым будет непросто – также из-за перелёта, а ещё из-за погоды в Хабаровске. Но, на мой взгляд, москвичи всё равно являются безусловным фаворитом этой встречи.

К слову, говоря о недавнем интервью Дмитрия Аленичева о «Спартаке», я бы отметил, что доля правды в его словах есть. Он отметил, что красно-белые не очень хорошо играют в пас, и с этим, пожалуй, можно согласиться. Кроме того, можно согласиться с Аленичевым и в том, что в сегодняшних успехах «Спартака» есть и его заслуга, ведь это именно он проводил предсезонную подготовку», – приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 12.00 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.